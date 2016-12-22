Путина с юбилеем поздравили 11 глав государств

Президента России Владимира Путина поздравили 65-летием 11 лидеров иностранных государств. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путина поздравили с днем рождения президент Арминии Серж Саргсян, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Монголии Халтмагийн Баттулга.

Кроме того, по телефону Путина поздравили президент Финляндиии Саули Ниинистё, президент Сербии Александр Вучич, а также президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Ранее сообщалось, что с днем рождения президента Владимира Путина поздравил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Президенту Владимиру Путину 7 октября 2017 годаисполнилось 65 лет. Как заявил его пресс-секретарь Дмитрия Пескова, Путин не планирует особых мероприятий на этот счет. Как добавил Песков, глава государства проведет «целую вереницу» телефонных разговоров с главами иностранных государств, а также посетит оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Согласно сообщению пресс-службы Кремля, члены Совбеза также поздравили президента с юбилеем.