От наезда автомобиля в Лондоне пострадали 11 человек

В результате наезда на пешеходов близ Музея естествознания в Лондоне пострадали 11 человек, заявил директор медицинской службы города Питер МакКенна. Об этом говорится в сообщении ведомства.
По данным службы, большая часть пострадавших имеет ранения головы и ног. Девять отправлены в госпиталь. «Мы отправили различные силы к месту происшествия, включая группы быстрого реагирования, команды скорой помощи, парамедиков и других», — заявил МакКенна.
Он добавил, что служба работает над тем, чтобы предоставить медицинскую помощь всем пострадавшим как можно быстрее.
Наезд на пешеходов произошел 7 октября близ Музея естествознания в лондонском районе Южный Кенсингтон. Полиция британской столицы отказалась считать происшествие терактом. Правоохранители ведут расследование мотивов действий водителя. Сам он задержан полицейскими. О случившемся проинформирована премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.