В Турции перевернулся автобус с туристами

На шоссе близ курортного города Анталья в Турции перевернулся микроавтобус с иностранными туристами, три человека погибли, сообщает газета Hürriyet.

По информации газеты, микроавтобус перевозил в том числе туристов из Германии. В результате ДТП 11 человек получили ранения, в том числе годовалый ребенок. На месте происшествия работают полицейские, медики и пожарные бригады.

Видео: Hürriyet

Водитель микроавтобуса задержан и взят под стражу полицией.

В автобусе, который перевернулся на шоссе в Анталье, не было российских граждан, сообщил РБК дежурный дипломат генконсульства России в Анталье.

В конце сентября близ Антальи перевернулся перевозивший туристов автобус. В результате ДТП двое человек погибли и несколько получили ранения.