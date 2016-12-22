Синоптики пообещали «один день бабьего лета» в Москве

В воскресенье, 8 октября, в Москву придет бабье лето, сообщил РБК ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«Погода уже сейчас взяла курс на улучшение. В воскресенье температура воздуха достигнет 10-15 градусов, будет преимущественно солнечно и сухо», — рассказал он.

По словам Тишковца, в воскресенье будет на 3-5 градусов выше климатической нормы. «В понедельник небо затянут «полчища» облаков, усилится ветер, пойдут дожди. Ночная температура в столице будет 6-11 градусов, дневная 11-16», — добавил он.

«По народному календарю, если на Сергия Радонежского (8 октября) хорошая погода, то стоять ей целых три недели. Поживем-увидим», - заключил Тишковец.

Ранее сообщалось, что синоптики предупредили о выпадении трети месячной нормы осадков за три дня — с 4 по 6 октября. По словам специалистов, причиной этому является циклон, центр которого проходит над Балтийским морем. Он принес в столичный регион ветреную и дождливую погоду.



