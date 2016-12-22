В Екатеринбурге на акции в поддержку Навального задержали 24 человека

В Екатеринбурге на акции в поддержку Алексея Навального задержали 24 человека, рассказал мэр города Евгений Ройзман в эфире телеканала «Дождь».

Он добавил, что не видит причин для их задержания, так как в числе пришедших присутствуют не только те, кто поддерживает Навального, но и кто выступает за конкурентные выборы. ​

Также о задержании координатора штаба Навального в Екатеринбурге Виктора Бармина сообщает сообщество «ВКонтакте» «Команда Навального. Екатеринбург».

Задержанных с акции в Екатеринбурге отвезли в отдел полиции № 5, рассказал РБК дежурный ГУ МВД по Свердловской области. В дежурной части не смогли оперативно сообщить количество задержанных участников акции.

По информации сторонников Навального в Екатеринбурге, первых задержанных уже отпустили с составленными на них протоколами.

Акция в поддержку Навального в Екатеринбурге прошла на площади Труда. Власти считают акцию несогласованной, так как Министерство общественной безопасности предложило перенести ее на площадь Обороны. Активисты, в свою очередь, считают, что власти, не уложившись в сроки с предложением альтернативной площадки, «автоматически» согласовав митинг.

Акции в поддержку Алексея Навального 7 октября прошли в 90 городах России, включая Москву и Санкт-Петербург. Координаторы штабов Навального задержаны в Перми, Ставрополе и Санкт-Петербурге. В Москве также начались задержания сторонников Навального на несогласованной акции, проходящей на Пушкинской площади.