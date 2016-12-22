Глава Киргизии прочил погибшего вице-премьера в президенты

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что прочил погибшего в ДТП вице-премьера Темира Джумакадырова в руководители страны. Об этом президент рассказал журналистам, передает местное издание АКИpress.

«Он был одним из моих примерных учеников и воспитанников. Ему было 38 лет. Это был человек, которого в будущем я видел одним из руководителей страны», — сказал Атамбаев.

​Авария, в которой погиб вице-премьер, произошла в ночь на 7 октября на дороге Бишкек — Кара-Балта. Автомобиль вице-премьера врезался в КамАЗ с прицепом, в результате столкновения также погибли помощник политика и его водитель. Кроме того, Джумакадыров занимал должность начальника республиканского штаба по проведению выборов президента, и в ночь аварии направлялся в город Талас, чтобы проверить готовность избирательных участков.

По факту столкновения автомобилей сотрудники МВД республики возбудили уголовное дело по ст. 281 УК КР (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств).