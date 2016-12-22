Королю Саудовской Аравии присвоили звание почетного доктора МГИМО

Королю Саудовской Аравии Сальману Бен Абдель Азизу Аль Сауду присвоили звание «Почётный доктор МГИМО», об это сообщает «Интерфакс».

Звание присвоили «за огромный вклад в укрепление международного мира и сотрудничества между странами», отметил ректор университета Анатолий Торкунов.

В ответ на это саудовский король поблагодарил собравшихся и отметил славную историю МГИМО.

«С глубокой признательностью хочу выразить искреннюю благодарность университету МГИМО за присвоение мне звания почетного доктора, которое я счастлив принять от вашего знаменитого университета», — заявил саудовский король на торжественной церемонии.

Саудовский король отметил «славную историю», которой знаменит МГИМО. «Это мощный маяк науки и образования», — добавил Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд.

Король также призвал университеты и исследовательские центры дружественных стран «протянуть мосты взаимодействия и сотрудничества во имя укрепления целеустремленного диалога углубления и популяризации знаний».

4 октября в Москву впервые прибыл король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд. Глава МИД страны Адель аль-Джубейр назвал этот визит короля «историческим».



Во время встречи с российским президентом король пригласил Владимира Путина посетить Саудовскую Аравию «для продолжения и расширения наших дружественных контактов». В ответ Путин пообещал обязательно посетить государство.

На переговорах главы государств обсудили международное экономическое сотрудничество, а также, по информации Al-Arabiya, договорились о приобретении Саудовской Аравией зенитных ракетных систем С-400.