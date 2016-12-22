Полиция в Самаре задержала участников акции в поддержку Навального

В ходе санкционированного митинга сторонников Алексея Навального в Самаре, требующих ​допустить политика к участию в президентских выборах, начались задержания. Об этом РБК сообщил ​сотрудник штаба Навального в Самаре Егор Лашеев.

«Всего задержаны около 10 человек, где-то половину задержали до начала митинга, остальных задержали на площади», — сообщил он. Лашеев добавил, что полиция на площади Кирова задержала также пожилую женщину.

При этом, как сообщили РБК в дежурной части ГУ МВД по Самарской области, в городе задержано четверо митингующих. «Их задержали в Кировском районе, степень их виновности пока устанавливается», — сказал собеседник. По его словам, информация по количеству задержанных перепроверяется.

Видеозапись задержаний опубликовал очевидец.

7 октября по всей стране сторонники Алексея Навального проводят пикеты и митинги, в акции участвуют 80 городов. По данным «Команды Навального», полиция уже задержала координаторов штабов в Якутске и Перми: Анатолия Ноговицына и Максима Жилина. Кроме того, задержан координатор штаба в Ставрополе Ивана Танского.

В Санкт-Петербурге задержали юриста штаба Дениса Михайлова, ему составили протокол по административной статье 20.2. (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

По данным SakhaLife, акция в Якутске не была согласована. Также разрешение на проведение мероприятия не получили организаторы в Санкт-Петербурге и Ставрополе. В Перми сторонники акции сообщили о законности ее проведения.