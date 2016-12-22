В Дании полиция обнаружила части тела погибшей шведской журналистки

Датская полиция обнаружила голову и ноги шведской журналистки Ким Валл, в убийстве которой подозревается изобретатель Петер Мадсен. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на местную полицию.

По данным издания, аквалангисты обнаружили в водах возле Копенгагена две сумки: в одной из них были останки Валл, в другой — вещи журналистки. Тело девушки было обнаружено ранее также под водой.

Журналистка пропала 10 августа, отправившись вместе с Мадсеном на морскую прогулку на его самодельной подводной лодке, всего на борту их было двое. Судно отплыло для проведения испытаний в 19:00, однако ближе к ночи подлодка так и не вернулась обратно. Молодой человек Валл сообщил в полицию о пропаже девушки. Так как судно не отвечало на радиозапросы спасателей, была начата поисковая операция.

Полиция задержала изобретателя по подозрению в убийстве журналистки, сам мужчина отвергает обвинения.