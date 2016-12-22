В Киргизии возбудили дело после гибели вице-премьера в ДТП

В Киргизии сотрудники полиции возбудили уголовное дело после гибели в ДТП вице-премьер-министра страны Темира Джумакадырова. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря МВД республики Бакыта Сейитова сообщает «Радио Азаттык» (проект «Радио Свободы»).

«Назначены все необходимые экспертизы. На месте аварии работает специальная оперативно-следственная группа МВД», — сообщил Сейитов. По его словам, водитель КамАЗа, в который врезался автомобиль вице-премьера, сейчас дает показания. По предварительным данным, грузовая машина перевозила зерно.

По факту столкновения возбуждено уголовное дело по ст. 281 УК КР (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств).

Авария произошла в ночь на 7 октября на дороге Бишкек-Кара-Балта. Автомобиль вице-премьера врезался в КамАЗ с прицепом, в результате столкновения также погибли помощник политика и его водитель. Джумакадыров также занимал пост главы Республиканского штаба по проведению выборов президента, и в ночь аварии направлялся в город Талас, чтобы проверить готовность избирательных участков.