Российские туроператоры прекратили сотрудничество с «ВИМ-Авиа»

Российские туроператоры с сегодняшнего дня — 7 октября — прекратили сотрудничество с компанией «ВИМ-Авиа». Об этом говорится на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Оставшиеся рейсы будут выполняться другими перевозчиками. Сама «ВИМ-Авиа» прекращает выполнять все виды рейсов 15 октября», — говорится в заявлении организации.

По данным Росавиации, на 7 октября суточный план «ВИМ-Авиа» предполагает восемь рейсов как на российских, так и на международных направлениях. Последний рейс авиакомпании по договору с туроператорами будет выполнен из итальянского Римини.

В АТОР подчеркивают, что «самый острый» период урегулирования ситуации с «крахом» «ВИМ-Авиа» был пройден, поскольку летний сезон позади, и объемы перевозки у туроператоров снижаются.

«ВИМ-Авиа» с 26 сентября прекратила чартерные рейсы из-за задолженности. Согласно данным Росавиации, авиаперевозчик задолжал кредиторам 7 млрд руб., по данным АТОР — от 3 млрд до 10 млрд руб. Следственный комитет России 25 сентября возбудил против топ-менеджеров компании уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).



Пассажиров «ВИМ-Авиа» должны перевезти авиакомпании: «АйФлай», Red Wings, «Уральские авиалинии», «Северный ветер», NordStar, «Икар» и «Якутия». На эти цели из госбюджета будет выделено 200 млн руб.