В Киргизии в ДТП погиб глава штаба по выборам президента
Общество, 07:41
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В Киргизии в ДТП погиб глава штаба по выборам президента
В Киргизии в ДТП погиб вице-премьер-министр страны Темир Джумакадыров. Об этом сообщили в пресс-службе киргизского кабинета-министров, передает «Вечерний Бишкек».
Как отмечается в сообщении, инцидент произошел в 7:30 утра (4:30 по мск) на дороге Бишкек-Кара-Балта. Джумакадыров направлялся в город Талас, чтобы проверить готовность избирательных участков к президентским выборам, которые состоятся 15 октября. Автомобиль вице-премьера врезался в КАМАЗ с прицепом. Также погибли его помощник и водитель.
Как отмечает «Радио Азаттык», Джумакадыров был главой Республиканского штаба по проведению выборов президента.