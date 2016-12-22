Российские пограничники остановили японское судно для проверки

Российские пограничники остановили японское рыболовецкое судно Fukujumaru, принадлежащее кооперативу Акеши около побережья города Немуро и направили его на остров Кунашир. Об этом сообщает японское издание TBS News.

Как отмечается в сообщении, российские пограничники выявили несоответствие в документах, в которых указано количество пойманной рыбы. Как рассказали в Акеши, на Fukujumaru находятся 17 человек. Все они в безопасности.

Представитель международного отдела Агентства по рыбному хозяйству при министерстве экономики, торговли и промышленности Японии рассказал «РИА Новости», что досмотр российскими пограничниками рыболовецкого судна — это «обычная практика». По его словам, у сотрудников правоохранительных органов возникли подозрения, что количество рыбы указанное в документах не соответствует действительности. Для более тщательной проверки Fukujumaru было направлено на Кунашир. Собеседник агентств сказал, что пока нет сведений о начале досмотра судна.