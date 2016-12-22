Бывшего президента Ирака Талабани похоронили на его родине

Бывшего президента Ирака Джаляла Талабани, который скончался на 84-ом году жизни 3 октября, похоронили в его родном городе Сулеймания на севере страны. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, гроб с его телом был перевезен из Германии, где он умер, в Сулейманию. В день его похорон на улицах города собрались десятки тысяч жителей, чтобы проводить Талабани в последний путь. Над гробом, покрытым курдским флагом, почетный караул произвел 21 выстрел, а военный оркестр сыграл гимн Ирака «Mawtini», что в переводе означает моя нация.

Для самолета, который привез тело, было сделано исключения во время запрета на полеты на территории курдов, который был введен после референдума о независимости региона.

Талабани уехал в Германию в марте на лечение. До этого он несколько раз ездил туда, но потом возвращался обратно в Ирак.

Талабани родился под Сулейманией в семье местного шейха. С конца 50-х годов он стал членом курдского национального движения, а затем — командиром курдских боевых групп. В 1970-х годах, после раскола в Демократической партии Курдистана (ДПК), Талабани основал курдскую партию — Патриотический союз Курдистана, центром которой стал Сулеймания в противовес столице Иракского Курдистана Эрбилю.



В середине 90-х годов, после войны в Персидском заливе в Иракском Курдистане начался гражданская война между теми, кто поддерживал партию Талабани и Иракским Курдистаном. В 2005 году между враждующими сторонами был заключен мир с последующим делением сфер влияния. Тогда Талабани стал президентом Ирака и занимал этот пост до 2014 года.

В Иракском Курдистане 25 сентября прошел референдум, по итогом которого более 90% проголосовавших поддержали независимость региона. Официальные власти Ирака, а также США, Россия, Турция и Иран выступили против одностороннего провозглашения независимости Курдистаном.

