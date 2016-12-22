На американской военной базе автомобиль наехал на солдат

На американской военной базе Fort Jackson в городе Колумбия штата Северная Каролина автомобиль врезался в группу военнослужащих, сообщает USA Today. В результате «инцидента» погибли два солдата шестеро получили ранения, написано в посте военной базы в социальной сети Twitter.

В сообщении военных отмечается, что двое пострадавших находятся в критическом состоянии. Другие детали инцидента не сообщаются. Также неизвестен тип автомобиля, который наехал на военнослужащих, а также причина произошедшего.