AP сообщило о светящихся в темноте пулях в арсенале стрелка из Лас-Вегаса

Арсенал расстрелявшего посетителей кантри-фестиваля в Лас-Вегасе Стивена Пэддока включал также трассирующие пули, которые помогают стрелку скорректировать стрельбу. Об этом сообщил неназванный сотрудник американских правоохранительных органов, передает Associated Press.



Как отмечает агентство, не известно использовал ли Пэддок эти пули во время стрельбы. Всего он купил 1 тыс. патронов.



Трассирующие пули начинены поражающими элементами, которые начинают светиться в полете и оставляют за собой видимый след. В задней части пули располагается трассер, который заполнен пиротехническим составом. Он воспламеняется, когда горят пороховые газы, и во время выстрела оставляет яркое свечение.

​Пэддок расстрелял людей во время музыкального фестиваля в ночь на 2 октября. Он открыл огонь с 32-го этажа отеля Mandalay Bay по 22 тыс. зрителям. В результате Пэддок застрелил 58 человек, более 500 получили ранения. По данным полиции, он стрелял в течении 11 минут. После этого стрелок покончил с собой. Его тело нашли сотрудники правоохранительных органов, которые взяли штурмом отель. Мотивы стрелка на данный момент неизвестны.

В полиции рассказали, что в автомобиле Пэддока были найдены около 1,6 тыс. патронов, а также удобрения, которые могли быть использованы для изготовления взрывчатки, и взрывчатое вещество таннерит. Кроме того, полицейские обнаружили в номере отеля, из окна которого Пэддок вел стрельбу, 23 единицы огнестрельного орудия. Всего сотрудники правоохранительных органов нашли 47 единиц оружия, принадлежащего стрелку. Оно находилось в трех различных местах. В его арсенал входили винтовки, ружья и пистолеты.