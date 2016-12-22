В Минздраве уточнили данные о погибших в ДТП под Владимиром

При столкновении автобуса и пассажирского поезда во Владимирской области погибли 16 человек, говорится в поступившем в РБК сообщении Минздрава. Сейчас в больницах остаются четверо пострадавших, из них двое находятся в тяжелом состоянии, еще двое — дети в крайне тяжелом состоянии.

Глава Минздрава Вероника Скворцова распорядилась направить во Владимирскую область специалистов московского Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии. Также министр взяла на контроль ход оказания медицинской помощи пострадавшим.

Автобус столкнулся с поездом, следовавшем из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород, в ночь на 6 октября. Как сообщили в местном главке МВД, автобус сломался и встал на железнодорожном переезде.

В Следственном комитете возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения (ч. 3 ст. 263 УК). В Генпрокуратуре заявили, что ведомство проверит все железнодорожные переезды в стране после произошедшего, а также работу Ространснадзора.