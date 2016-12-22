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Попавший в ДТП под Владимиром автобус перед столкновением сменил маршрут
Общество, 19:13
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Попавший в ДТП под Владимиром автобус перед столкновением сменил маршрут

Водитель автобуса, который столкнулся с поездом под Владимиром, поменял маршрут. Следственный комитет и власти города Покрова (ДТП произошло на железнодорожном переезде этого города) изучают обстоятельства, из-за которых водитель сделал это. Об этом заявил глава покровской администрации Вячеслав Аракелов, передает «РИА Новости».

«Пока не выяснены обстоятельства, почему было принято решение свернуть на эти деревенские дороги», — добавил глава городской администрации.

Одной из версий смены маршрута Аракелов назвал ремонт федеральной трассы от поста Орехова до Покрова, из-за которого на дорогах образуются серьезные пробки. «Есть и иные версии, но я их озвучивать не буду, поскольку это прерогатива Следственного комитета», — рассказал Аракелов журналистам. Глава администрации города Покрова рассказал об обстоятельствах, произошедших незадолго до столкновения. «Переезжая железнодорожный переезд, автобус заглох. Ночь, люди спали. Водитель успел крикнуть, чтобы люди проснулись и помогли подтолкнуть автобус. В последующем заблокировали переезд», — объяснил он.

Последствия столкновения поезда с автобусом под Владимиром. Фоторепортаж Еще 5 фото
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В ночь на 6 октября в Петушинском районе под Владимиром на железнодорожном переезде в районе города Покрова столкнулись поезд маршрутом Санкт-Петербург — Нижний Новгород и автобус. По данным Минздрава, в ДТП погибли 16 человек. Четверо пострадавших в тяжелом и крайне тяжелом состоянии остаются в больнице.

Представитель железной дороги заявил, что столкновение произошло из-за того, что автобус, пересекая железнодорожный переезд, заглох на путях.

Теги: ДТП , автобус , Владимирская область , Поезд , Покров
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