В МВД назвали причину ДТП с автобусом в Подмосковье

ДТП с пассажирским автобусом в поселке Лукерьино Коломенского района Подмосковья, предварительно, произошло из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом РБК сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

«По предварительным данным, сегодня [6 октября] в 15:30 на 3-м км дороги «Обход города Коломны» в связи с неблагоприятными погодными условиями водитель рейсового автобуса MAN, следовавшего по маршруту Москва — Озеры, совершил опрокидывание в левый по ходу движения кювет», — сообщила Петрова.

В результате ДТП погибли шесть из 39 пассажиров автобуса. «В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего», — отметила Петрова.

В пресс-службе управления МЧС по Московской области рассказали РБК, что сообщение о ДТП поступило от очевидца в 15:25 мск. В ликвидации последствий ДТП участвовали более 50 сотрудников ведомства, задействованы были около 20 единиц техники. В пресс-службе регионального Минздрава сообщили РБК, что госпитализированы были 24 человека.

В начале июня в Коломенском районе произошло другое ДТП с участием автобусов. В результате столкновения двух автобусов MAN и Scania в Коломенском районе Московской области пострадали 13 человек, в том числе восемь детей. После ДТП один из автобусов загорелся, он был экстренно потушен пожарным расчетом. Пострадавших доставили в больницу Коломны.