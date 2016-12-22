Семь человек погибли при крушении вертолета ВВС Индии

В результате крушения вертолета Ми-17 военно-воздушных сил (ВВС) Индии 6 октября погибли семь человек. Летательный аппарат разбился в районе города Таванг в штате Аруначал-Прадеш. Об этом сообщает издание Hindustan Times со ссылкой на официального представителя ВВС.
ЧП произошло 6 октября около 6:00 утра по местному времени (00:30 мск). На борту находились военнослужащие как ВВС, так и сухопутных войск страны. Вертолет патрулировал участок границы с Китаем на северо-востоке страны.
По словам представителя Министерства обороны Индии, установлено возможное местоположение обломков. Вертолет упал в гористой местности. К месту падения направились полицейские и военные.
Военные начали расследование причины крушения.
Ми-17 V5 — российский военно-транспортный вертолет средней грузоподъемности.