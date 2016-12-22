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АЛРОСА оценила ущерб от аварии на руднике «Мир» в 10–12 млрд руб.
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АЛРОСА оценила ущерб от аварии на руднике «Мир» в 10–12 млрд руб.
Бизнес, 15:48
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АЛРОСА оценила ущерб от аварии на руднике «Мир» в 10–12 млрд руб.
Президент АЛРОСА Сергей Иванов оценил ущерб от аварии на алмазном руднике «Мир» в 10-12 млрд руб. Компания начала трудоустраивать горняков с этого рудника в других подразделениях и за своими пределами
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Ущерб от аварии на руднике «Мир», которая произошла в начале августа, составляет около 10–12 млрд руб., сказал журналистам президент АЛРОСА (разрабатывала этот рудник) Сергей Иванов, передает корреспондент РБК. «Самое ужасное, что погибли люди, деньги там вторичное», — добавил он

По словам Иванова, несколько сотрудников «Мира» перешли на работу в угледобывающую компанию «Колмар», еще несколько десятков человек будут туда трудоустроены до конца 2017 года и в 2018 году, добавил он. Сейчас в разных подразделениях АЛРОСА трудоустроено более 420 из 1067 работников рудника «Мир», говорится в сообщении компании, поступившем в РБК. В ней также предусмотрено для них около 400 вакансий, число которых будет пополняться, в том числе за счет ввода в эксплуатацию новых производственных мощностей.

​Авария ​на руднике «Мир» в Якутии произошла 4 августа из-за прорыва воды. В этот момент под землей находился 151 шахтер. 143 человека удалось поднять на поверхность, остальных не нашли. Один из поднятых шахтеров скончался от полученных травм в больнице. Поисково-спасательные работы были прекращены 26 августа из-за угрозы дальнейшего затопления, рудник «Мир» остановлен.

В понедельник, 2 октября, министр экономики Якутии Алексей Стручков сказал, что из-за этой аварии правительство республики ухудшило прогноз добычи алмазов на 2018–2020 годы. По итогам 2017 года ожидается добыча около 39 млн карат, в 2018 году — снижение на 5,3%, в 2019 и 2020 годах — падение на 1,5% ежегодно, сказал Стручков.

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Некоторое время снижение производства, скорее всего, удастся нивелировать уменьшением запасов, но рано или поздно простой рудника «Мир» начнет сказываться на финансовых результатах компании, говорил ранее РБК аналитик «Атон» Андрей Лобазов. По его оценке, 1 млн карат недопроизводства соответствует примерно 4 млрд руб. доналоговой прибыли (EBITDA), то есть потери АЛРОСА могут достичь 12–15 млрд руб. EBITDA (на «Мире» ежегодно добывалось более 3 млн карат).

Автор: Светлана Бурмистрова.
Теги: авария , АЛРОСА , Рудник
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