Милонов подготовил законопроект о запрете операций по смене пола в России

Депутат Госдумы Виталий Милонов разработал законопроект о запрете в России операций по смене пола и другого хирургического вмешательства по изменению половой принадлежности. Об этом РБК сообщили в пресс-службе депутата.
«В настоящее время нет ни одной медицинской причины для проведения хирургических операций по смене пола во взрослом возрасте», — приводит пресс-служба слова Милонова. «Любые физиологические отклонения или заболевания, если их диагностируют врачи и они угрожают жизни человека, можно купировать или вылечить в раннем возрасте», — уверен депутат.
Он отметил, что в ходе разработки законопроекта опирался на мнение врачебного сообщества. Операции по смене пола «противоречат, как минимум, самой сути медицины — после этих процедур сокращается срок жизни, возникают различные проблемы со здоровьем, возрастает риск самоубийства», пояснил Милонов.
Он подчеркнул, что в большинстве случаев желающим сменить пол нужна не операция, в психическая или психологическая помощь. «Зачем помогать несчастному и больному человеку, если просто можно выманить у него последние деньги, сломать здоровье и отправить умирать?» — возмутился депутат. «Наша страна не должна поощрять человеческую вивисекцию — это антигуманно», — считает он.
В пресс-службе добавили, что документ будет внесен на рассмотрение Госдумы в течение осенней сессии после обсуждения на экспертных советах собрания.
Ранее 6 октября Минздрав опубликовал проект приказа «Об утверждении формы и порядка выдачи медицинской организацией документа об изменении пола». Его разработали в соответствии с законом «Об актах гражданского состояния», который предусматривает внесение правок в документы при предоставлении документа об изменении пола, который должна выдать медицинская организация.
Устанавливать половую переориентацию будет постоянно действующая врачебная комиссия в составе психиатра, сексолога и медицинского психолога. Комиссия будет принимать решение о выдаче справки или об отказе. Приказ, как планируется, вступит в силу в январе 2018 года.