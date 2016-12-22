У пенсионерки в Петербурге похитили картины на 18 млн руб.

В Санкт-Петербурге неизвестный проник в квартиру пенсионерки и похитил картины художников Василия Поленова и Константина Коровина. Об этом говорится на сайте регионального МВД.
По данным полиции, инцидент произошел в одном из домов по улице Глухая Зеленина 5 октября. 69-летняя женщина оценила похищенные картины в 18 млн руб.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего, а также устанавливается личность преступника.
В середине июля в Москве полиция задержала подозреваемого в хищении картин путем мошенничества двух известных русских художников на сумму 3,5 млн руб. В полицию обратились владельцы полотен Ивана Куликова «Букет» и Юлия Клевера «Зимний закат у пристани». Как сообщали пострадавшие, их знакомый забрал картины, пообещав продать их по высокой цене, но перестал выходить на связь.