«Ведомости» узнали о планах BMW построить в России завод полного цикла

Немецкая компания BMW​ намерена построить в России автосборочный завод полного цикла. Как рассказал газете «Ведомости» знакомый с менеджерами BMW человек, вероятное место размещения производства — Калининградская область.

Калининградская область находится в особой экономической зоне (ОЭЗ), резиденты которой получают бюджетные субсидии, покрывающие расходы по уплате таможенных платежей при ввозе комплектующих. Как уточняет собеседник «Ведомостей», на заводе будет проводиться сварка и окраска кузовов. Отмечается, что мощность предприятия будет «сопоставима с продажами в России».

Как пояснил вице-президент BMW Хендрик фон Кюнхайм, компания намерена повысить уровень локализации производства. «В России есть несколько технологических зон, где производятся автомобили, включая Московский, Калужский, Петербургский, Калининградский регионы <...> Мы проанализировали все локации и сейчас находимся в стадии принятия решения», — сказал изданию вице-президент. По его словам, процесс принятия решения может занять «несколько недель или месяцев».

Как сообщил Кюнхайм, инвестиции BMW могут составить несколько «сотен миллионов евро».

По данным руководства холдинга «Автотор», для размещения такого производства компании необходимо подписать специальный инвестиционный контракт, который дает допуск к господдержке в обмен на инвестиции. Однако, как сказал «Ведомостям» замглавы Фонда развития промышленности (оператор инвестконтрактов) Сергей Вологодский, BMW пока не подавала заявку на заключение специнвестконтракта.

С 1999 года автомобили BMW выпускаются на калининградском заводе «Автотора».