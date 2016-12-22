Двое пострадавших в ДТП с поездом детей находятся в тяжелом состоянии

Два ребенка, пострадавшие при столкновении поезда и автобуса во Владимирской области, находятся в тяжелом состоянии. Об этом РБК рассказала пресс-секретарь губернатора региона Рита Шляхова.
«Мы работаем в тесном контакте с НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, известно, что двое детей в тяжелом состоянии госпитализированы в местную областную клиническую больницу. На месте происшествия также губернатор Владимирской области Светлана Орлова», — пояснила Шляхова.
Глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль подтвердил РБК информацию о двух пострадавших детях. «На данный момент нам известно о двух детях, которые пострадали в ДТП», — сказал Рошаль.
В ночь на 6 октября в Покрове произошло столкновение следовавшего из Казахстана в Москву пассажирского автобуса и поезда. В результате ДТП погибли 16 человек, находившихся в автобусе. Столкновение, по данным представителя железной дороги, произошло после того, как автобус, пересекая железнодорожный переезд, заглох на путях.