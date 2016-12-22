СК возбудил дело после столкновения автобуса с поездом под Владимиром

После столкновения автобуса с поездом во Владимирской области, в результате которого погибли 19 человек, возбудили уголовное дело. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Дело завели по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до семи лет лишения свободы.

В настоящий момент следователи осматривают место происшествия, устанавливаются обстоятельства ДТП. «По предварительным данным погибло 16 человек, в том числе, 1 ребенок. Остальные пассажиры, в числе которых несовершеннолетние, с различными травмами доставлены в больницы. Количество погибших и пострадавших уточняется», — говорится в сообщении.

Столкновение пассажирского автобуса с поездом на железнодорожном переезде в Петушинском районе под Владимиром произошло в ночь на 6 октября. По информации МВД, автобус остановился на переезде из-за поломки. Машинист поезда № 60 Санкт-Петербург — Нижний Новгород попытался применить экстренное торможение, однако не смог остановить состав.

Все погибшие находились в салоне автобуса. Всего там было 57 человек, 55 из которых — граждане Узбекистана, а еще двое водителей — граждане Казахстана. Один из водителей погиб. Минздрав Владимирской области ранее сообщал, что в пунктах временного проживания находятся 34 человека, которые выжили при аварии. ​