Правительство выделило регионам почти 10 млрд руб. на дороги

Правительство выделило регионам 9,9 млрд руб. на строительство и ремонт дорожной инфраструктуры. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте кабмина.

Всего межбюджетные трансферты распределены на четыре категории: 1,4 млрд руб. — на крупные, «особо важные» для экономического развития страны проекты, 3,8 млрд руб. — на развитие и увеличение пропускной способности дорог общего пользования, 1,4 млрд руб. выделено на строительство и ремонт дорожных сооружений и 2 млрд руб. — Хабаровскому краю на финансирование проектов, реализуемых в рамках государственно-частного партнерства.

Кроме того, правительство выделило Росавтодору бюджетные ассигнования в размере 119 млн руб. на реализацию дорожных программ в Калининградской и Омской областях.

В начале августа правительство приняло решение выделить 57 млрд руб. на строительство дорог в Крыму. Финансирование пойдет на строительство новых дорожных объектов и реконструкцию старых.