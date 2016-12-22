В Красноярском крае ввели режим ЧС из-за вспышки африканской чумы свиней

В Березовском районе Красноярского края исполняющим обязанности главы региона Александром Уссом введен режим ЧС из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает «Интерфакс».

Как заявили агентству в Минсельхозе Красноярского края, в селе Зыково Березовского района было выявлено заражение свиней АЧС. Согласно правилом, все поголовье свиней в радиусе 5 км должно быть уничтожено. «Может быть около 1 тыс. голов, но это не точно», — оценил поголовье свиней в районе собеседник агентства в региональном Минсельхозе.

​Как рассказали в ведомстве, владельцы уничтоженных животных получат компенсацию.

Россельхознадзор по Красноярскому краю готовится к карантинным мероприятиям.

В августе карантин в связи со вспышкой АЧС был введен в Веселовском районе Ростовской области. Кроме Ростовской вспышки АЧС были также зафиксированы в Нижегородской, Псковской, Новгородской и Омской областях. 18 сентября карантин в Ростовской области был частично снят, а 3 октября — полностью отменен. Тем не менее, запрет на содержание свиней в Веселовском районе сохранится в течение года.



