СКР возбудил уголовное дело после гибели четырех рабочих в пожаре на НПЗ

Следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Нижегородской области, в котором погибли четыре человека. Об этом говорится в сообщении регионального управления ведомства.
Уголовное дело было возбуждено по итогам проведенной доследственной проверки. Следователи усмотрели в произошедшем признаки преступления, которое предусмотрено ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Пожар на НПЗ компании ЛУКОЙЛ в Нижегородской области произошел днем 5 октября. По предварительной версии, возгорание произошло из-за нарушения техники безопасности. Четверо рабочих погибли при пожаре, который охватил площадь в 900 кв. м. В 17:32 пожар был потушен.