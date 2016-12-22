Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,83 57,52 EUR Нал. 67,90 67,33 USD Бирж. 57,66 -0,03 EUR Бирж. 67,48 -0,34 USD ЦБ. 57,58 -0,20 EUR ЦБ. 67,78 -0,16 EUR/USD 1,17 -0,01 BTC/USD Бирж. 4355,19 +136,29 ММВБ 2088,32 +0,54% РТС 1144,05 +0,61% Brent 57,00 +2,26% DJIA 22768,09 +0,47% Nasdaq 6584,67 +0,77% FTSE 7507,99 +0,54%
Главу УИК оштрафовали на 100 тыс. руб. за попытку вброса на выборах
Лента новостей
Арест главы Олимпийского комитета Бразилии связали с 16 слитками золота 22:14, Общество В Госдуме рассказали о казни второго попавшего в Сирии в плен казака 22:03, Политика Путин поддержал увеличение прибавки баллов к ЕГЭ за личные достижения 21:57, Политика В полиции Украины рассказали о подготовке покушения на Авакова 21:56, Политика Главу УИК оштрафовали на 100 тыс. руб. за попытку вброса на выборах 21:52, Общество Правительство ограничит риски ВЭБа и АИЖК 21:36, Финансы Задержали второго подозреваемого по делу об обрушении трапа в Пулково 21:31, Общество МИД осудил осквернение памятника советским воинам в Польше 21:19, Общество Левандовски побил рекорд Роналду в отборочном цикле чемпионата мира 21:14, Спорт Путин назвал главное действующее лицо в истории России 21:04, Политика США заявили об исходящих от России и Китая угрозах в космосе 20:51, Политика ФСБ установила подозреваемых по делу о «массовом минировании» в России 20:43, Политика Потеря «Независимости»: переживет ли автодилер уход BMW и Volvo 20:38, Бизнес Для бывшего замминистра культуры Пирумова запросили 5 лет за хищения 20:30, Общество Россельхознадзор заподозрил Белоруссию в реэкспорте турецких томатов 20:17, Экономика «Транснефть» прекратила поставки нефти на нижегородский НПЗ после пожара 20:16, Бизнес В Москве построят крупнейший в регионе мусорный полигон 20:12, Общество Саудовская Аравия договорилась с Россией о покупке С-400 20:06, Политика В Петербурге перед акцией Навального закрыли Марсово поле 20:04, Политика Московский «Арарат» расстался со вторым за 10 дней футболистом 20:00, Спорт ВТБ отсудил у акционера «Юлмарта» более 650 млн руб. 19:56, Бизнес ВВП мечты: почему у инноваций в России есть шанс 19:48, Мнение Минкультуры опровергло наличие «стоп-листа» с Акуниным и Сокуровым 19:31, Общество «Бог не фраер» и другие высказывания отставленного губернатора Потомского 19:30, Политика Путин нашел новую работу для экс-губернатора Орловской области 19:19, Политика Правительство одобрило закон о штрафах по видео «народных инспекторов» 19:16, Общество Госдуме предложили уточнить закон об оскорблении чувств верующих 19:14, Политика Всемирный боксерский совет назвал Геннадия Головкина человеком года 19:11, Спорт
Главу УИК оштрафовали на 100 тыс. руб. за попытку вброса на выборах
Общество, 21:52
0
Главу УИК оштрафовали на 100 тыс. руб. за попытку вброса на выборах

В Нижнем Новгороде была оштрафована председатель участковой избирательной комиссии Зинаида Застело. Суд признал ее виновной в фальсификации на выборах в 2016 году, пишет «Коммерсантъ».

Как установили следователи, накануне выборов депутатов заксобрания Нижегородской области и Госдумы, состоявшихся 18 сентября, Застело и две ее помощницы проставили отметки в 1162 бюллетенях «в пользу разных политических партий и кандидатов». Свои действия она совершала в закрытом помещении библиотеки, где был расположен избирательный участок.

Ее действия вызвали подозрения у сотрудников правоохранительных органов, которые охраняли участок. Застело попросили открыть двери, однако она отказалась. Через окно полицейские увидели, что члены УИК бросают бюллетени в урну. После этого Застело вышла из комнаты и попыталась задержать полицейских, потребовав у них документы. В это время ее помощницы спрятали урну и попытались покинуть помещение через запасной выход.

Сама Застело не признала вину, заявив, что члены УИК занимались гашением бюллетеней. По закону гашение должно производиться в день выборов. Попытку забросить бюллетени в урну для голосования члены УИК объяснили «репетицией выборов».

«Голос» призвал ужесточить наказания за фальсификацию итогов выборов
Политика

Уголовное дело против Застело было возбуждено по ч. 1. ст. 142 УК (фальсификация избирательных документов). Суд приговорил ее к штрафу 100 тыс. руб.

В мае Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобы нескольких петербуржцев, в которых они оспорили результаты выборов в Госдуму 2011 года. Россию обязали выплатить четырем истцам по €7,5 тыс.

Теги: выборы , Нижний Новгород , вброс , штрафы
Главное
ФСБ установила подозреваемых по делу о «массовом минировании» в России Политика
Материалы по теме
После фальсификации бюллетеней на выборах главы Мордовии завели дело Политика
«Голос» призвал ужесточить наказания за фальсификацию итогов выборов Политика
ЕСПЧ обязал Россию выплатить €38 тыс. из-за фальсификаций на выборах Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку