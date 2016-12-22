Главу УИК оштрафовали на 100 тыс. руб. за попытку вброса на выборах

В Нижнем Новгороде была оштрафована председатель участковой избирательной комиссии Зинаида Застело. Суд признал ее виновной в фальсификации на выборах в 2016 году, пишет «Коммерсантъ».
Как установили следователи, накануне выборов депутатов заксобрания Нижегородской области и Госдумы, состоявшихся 18 сентября, Застело и две ее помощницы проставили отметки в 1162 бюллетенях «в пользу разных политических партий и кандидатов». Свои действия она совершала в закрытом помещении библиотеки, где был расположен избирательный участок.
Ее действия вызвали подозрения у сотрудников правоохранительных органов, которые охраняли участок. Застело попросили открыть двери, однако она отказалась. Через окно полицейские увидели, что члены УИК бросают бюллетени в урну. После этого Застело вышла из комнаты и попыталась задержать полицейских, потребовав у них документы. В это время ее помощницы спрятали урну и попытались покинуть помещение через запасной выход.
Сама Застело не признала вину, заявив, что члены УИК занимались гашением бюллетеней. По закону гашение должно производиться в день выборов. Попытку забросить бюллетени в урну для голосования члены УИК объяснили «репетицией выборов».
Уголовное дело против Застело было возбуждено по ч. 1. ст. 142 УК (фальсификация избирательных документов). Суд приговорил ее к штрафу 100 тыс. руб.
В мае Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобы нескольких петербуржцев, в которых они оспорили результаты выборов в Госдуму 2011 года. Россию обязали выплатить четырем истцам по €7,5 тыс.