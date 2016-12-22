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Путин поддержал увеличение прибавки баллов к ЕГЭ за личные достижения
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Путин поддержал увеличение прибавки баллов к ЕГЭ за личные достижения
Политика, 21:57
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Путин поддержал увеличение прибавки баллов к ЕГЭ за личные достижения

Президент Владимир Путин поддержал идею увеличить с 10 до 25 баллов максимальный размер прибавки к ЕГЭ, которую школьник может получить за портфолио достижений. Об этом он заявил на встрече с лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель года России-2017», передает «РИА Новости».

«Такая профессиональная ориентация, чем раньше она произойдет, тем лучше, поэтому я всячески это поддерживаю», — сказал Путин. Он отметил, что обсудит данное предложение с Министерством образования.

В настоящее время выпускники могут получить 10 дополнительных баллов, если предоставят свои портфолио достижений.

В августе глава Минобрнауки Ольга Васильева выступила за совершенствование системы Единого госэкзамена. Она напомнила, что другие страны принимали такую систему, «проживая не одно десятилетие и даже не одно столетие». Васильева добавила, что в России подобные преобразования проходят в короткий срок, и на данный момент нужно улучшить то, что было сделано.

Кроме того, Васильева выступила за улучшение системы подготовки к ЕГЭ в 10–​11 классах. Она отметила, что ученикам приходится заниматься подготовкой к единому экзамену, а не школьной программой. «Это тоже будет каким-то образом решаться, потому что программа должна быть программой», — сказала глава Минобрнауки.

В конце июня глава Рособрнадзора Сергей Кравцов заявил, что в 2017 году рекордное количество выпускников получили в сумме 300 баллов по трем предметам. Он сказал, что это удалось 21 школьнику. Всего в этом году ЕГЭ сдавали более 700 тыс. учеников.

Теги: образование , ЕГЭ , Владимир Путин
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