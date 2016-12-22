Путин назвал главное действующее лицо в истории России

Владимир Путин во время встречи с лауреатами конкурса «Учитель года России — 2017» в Государственном Кремлевском дворце. (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Президент Владимир Путин назвал народ главным действующим лицом в истории России. Об этом он заявил во время встречи с лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель года России-2017» в Государственном Кремлевском дворце, передает «РИА Новости».

«Самое главное действующее лицо — это народ, нужно углубляться в изучение, прежде всего, морально-этических качеств нашего народа. Там сила вся. Там основа основ», — сказал Путин.

Участники форума напомнили, что раньше Путин утверждал, что ключевым деятелем в российской истории был император Александр III. Президент ответил, что Александр III был выдающимся деятелем и одним из «строителей» России. Путин добавил, что в российской истории много выдающихся людей, и «так просто показать пальцем очень сложно».

Президент России встретился с педагогами в преддверии Дня учителя, который отмечается 5 октября, и поздравил их с профессиональным праздником.

В декабре 2016 года президент сказал, что необходимо «научиться воспринимать прошлое» России таким, какое оно есть. Он подчеркнул, что нужно помнить как «светлые», так и «трагическое страницы» ее истории.

В октябретого же года, выступая на заседании Госдумы седьмого созыва, российский лидер заявил, что сила России в ее народе, людях, традициях, культуре и экономике. «Сила России внутри нас самих», — подчеркнул президент.

В апреле 2016 года Путин создал фонд «История Отечества». Его цель — популяризация российской истории в России и за рубежом, сохранение исторического наследия и традиций страны, а также поддержка программ исторического просвещения.