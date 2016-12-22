ВТБ отсудил у акционера «Юлмарта» более 650 млн руб.

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга постановил взыскать с Дмитрия Костыгина, акционера одного из крупнейших российских интернет-магазинов «Юлмарт», 652,9 млн руб., сообщает объединенная пресс-служба городских судов Санкт-Петербурга. Бизнесмен выступал поручителем по кредиту «Юлмарту», выданному ВТБ.

Иск был подан банком в начале июня. В феврале 2016 года ВТБ открыл для «Юлмарта» кредитную линию на 715 млн руб.

В июле газета «Коммерсантъ» сообщила, что юристы ВТБ обратились к властям французского города Драгиньян на Лазурном берегу с требованием арестовать виллу Костыгина и принадлежащие ему акции компании SCI Symphony K. Местные власти удовлетворили это требование. По данным кредиторов, двухэтажное здание в стиле римского палаццо, с большим бассейном и парком, была записана на компанию SCI Symphony K. Последней, по информации ВТБ, владеют Костыгин и его супруга Светлана. Сам предприниматель утверждал, что недвижимости во Франции у него нет, а французские приставы арестовали «пару банковских счетов» и «всякие мелочи».



Иск от ВТБ-не единственный, поданный кредиторами ретейлера. 7 июля Арбитражный суд Москвы вынес постановление о взыскании с «Юлмарта» 782 млн руб. в пользу ООО «Сбербанк Факторинг» — сумма долга по договору факторинга.

Костыгину, помимо доли в «Юлмарте», принадлежат доли в ретейлерах «Рив Гош», «Улыбка радуги», «Дикая орхидея», ObuvCom. Костыгин входит в число двухсот богатейших российских бизнесменов по версии Forbes — в 2017 году его состояние оценивалось в $550 млн.