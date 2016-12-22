Ростуризм договорился с коммунистами о развитии «красного туризма»

Глава Ростуризма Олег Сафонов обсудил с представителями КПРФ — депутатом Госдумы Вадимом Куминым и заведующим международным отделом ЦК КПРФ Марсом Забировым — вопросы развития «красного туризма». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным Ростуризма, за первое полугодие 2017 года Россию посетили 552 тыс. туристов из Китая. Это на 20% больше, чем в аналогичный период 2016 года (458 тыс. человек). Большим спросом среди китайцев пользуются путешествия по памятным местам, связанным с Великой Октябрьской революцией и ее деятелями.

Таким образом военно-исторические «красные» туры являются перспективным продуктом въездного туризма и одним из приоритетных направлений в рамках программы сотрудничества России и Китая.

«Координация действий Ростуризма, участников туристского рынка и КПРФ в вопросах развития «красного туризма» и привлечения туристов из Китая будет способствовать увеличению въездного турпотока из КНР и росту объема экспорта туристических услуг в России», — заявил Сафонов.

При Ростуризме работает координационный совет по реализации межрегионального туристского проекта «Красный маршрут». Он связывает Москву, Санкт-Петербург, Казань и Ульяновск и помогает выводить на рынок продукты «красного туризма», отвечающие требованиям, потребностям и интересам китайских путешественников.

В июле 2016 года Сафонов на встрече с заместителем главы государственного комитета по делам туризма Китая Ваном Сяофэном заявил, что КНР — главный рынок для России с точки зрения привлечения иностранных туристов. В 2015 году турпоток из этой страны превысил 1,1 млн поездок.