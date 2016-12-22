В Нижнем Новгороде загорелся строящийся к ЧМ-2018 стадион

Стадион «Нижний Новгород», который строится к чемпионату мира по футболу 2018 года, загорелся. Об этом сообщает портал «НН.ру» со ссылкой на представителя компании-подрядчика Александра Батуева.

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По его словам, возгорание произошло на трибуне в секторе «А» на верхнем этаже строящегося объекта. Причины пожара выясняются.

Заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский в разговоре с РБК сообщил, что «возгорание на стадионе «Нижний Новгород» ликвидировано.

«В 16:30 на строящемся стадионе «Нижний Новгород» в секторе «А» произошло возгорание при выполнении сварочных работ в комментаторской кабине. От искры загорелся полистирол на полу, который в свою очередь дал сильное задымление», — рассказал РБК представитель стадиона Вадим Алексеев. По его словам, локальный очаг возгорания удалось оперативно ликвидировать с помощью огнетушителей.

Пострадавших нет. Причина инцидента выясняется.

Он отметил, что на ход строительства арены и сроки возведения арены происшествие не повлияло.

Фотографии возгорания опубликованы в паблике «Типичный Нижний Новгород» в соцсети «ВКонтакте».

«Первые сигналы по пожару на стадионе поступили в 16:45 мск. Люди присылали фото прямо изнутри здания. Сейчас, по их данным, пожар закончился, и вроде никаких жертв нет», — рассказал РБК администратор сообщества «Типичный Нижний Новгород» Сергей Хахалев.

«Я работаю на стадионе и могу сказать так — пожар произошел при нарушении укладки технониколя, это гидроизоляция. При укладке используется открытый огонь», — рассказал РБК один из рабочих, который занимается строительством стадиона.

В пресс-центре ГУ МЧС России по Нижегородской области РБК сообщили, что МЧС «ведет проверочные мероприятия» по ситуации с задымлением стадиона «Нижний Новгород», строящегося к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Строящийся стадион станет домашней ареной для местного футбольного клуба «Олимпиец». Генеральным проектировщиком стало ФГУП «Спорт-Инжиниринг», а генподрядчиком строительства — АО «Стройтрансгаз».