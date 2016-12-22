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Раненый при покушении в Москве бизнесмен умер в больнице
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Раненый при покушении в Москве бизнесмен умер в больнице
Общество, 17:08
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Раненый при покушении в Москве бизнесмен умер в больнице

Бизнесмен ​Арсен Папазян, раненый при покушении в центре Москвы, скончался в реанимации. Об этом РБК сообщили источники в правоохранительных органах.

В первой Градской больнице имени Н. И. Пирогова не смогли оперативно прокомментировать РБК информацию о смерти Папазяна.

«Вопросы к главврачу, его сейчас на месте нет», — сказали в больнице.

Неизвестный открыл огонь по 46-летнему Папазяну 5 октября на улице Мясницкая в центре столицы, в 15:30. В бизнесмена, как сообщает источник, выстрелили четыре раза. Мужчину доставили в Первую градскую больницу с двумя проникающими ранениями.

Папазян был членом Общественной палаты Воронежской области и председателем армянской культурно-христианской общественной организации «Ани». По факту покушения на убийство уголовное дело возбудил Следственный комитет. Как сообщают источники, в качестве основной версии рассматривается заказное убийство.

Теги: покушение , бизнесмен , смерть
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