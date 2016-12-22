Раненый при покушении в Москве бизнесмен умер в больнице

Бизнесмен Арсен Папазян, раненый при покушении в центре Москвы, скончался в реанимации. Об этом РБК сообщили источники в правоохранительных органах.
В первой Градской больнице имени Н. И. Пирогова не смогли оперативно прокомментировать РБК информацию о смерти Папазяна.
«Вопросы к главврачу, его сейчас на месте нет», — сказали в больнице.
Неизвестный открыл огонь по 46-летнему Папазяну 5 октября на улице Мясницкая в центре столицы, в 15:30. В бизнесмена, как сообщает источник, выстрелили четыре раза. Мужчину доставили в Первую градскую больницу с двумя проникающими ранениями.
Папазян был членом Общественной палаты Воронежской области и председателем армянской культурно-христианской общественной организации «Ани». По факту покушения на убийство уголовное дело возбудил Следственный комитет. Как сообщают источники, в качестве основной версии рассматривается заказное убийство.