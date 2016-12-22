Путин назначил нового заместителя главы МИДа

Президент России Владимир Путин назначил Евгения Иванова заместителем главы МИД России Сергея Лаврова. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Иванов родился в 1974 году. Он окончил МГИМО и работает в МИДе с 1995 года. Занимал различные должности в центральном аппарате ведомства в России и за рубежом. В 2006–2008 годах работал помощником министра иностранных дел России, заместителем директора секретариата министра. В 2008–2013 годах руководил секретариатом министра.

С 2013 года Иванов был назначен директором консульского департамента МИДа. Имеет дипломатический ранг советника 1 класса.