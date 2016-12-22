Посредника в передаче взятки генералу МВД приговорили к четырем годам

Александр Костин, подчиненный бывшего заместителя главкома внутренних войск МВД России Вячеслава Варчука, который признался в получении взятки, осужден на четыре года колонии общего режима. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

Приговор был вынесен Московским гарнизонным военным судом. Костин обвинялся следователями в посредничестве в передаче особо крупной взятки. Его взяли под стражу в зале суда.

Как отмечает ТАСС, дело Костина рассматривалось военным судом в особом режиме, что подразумевает полное признание обвиняемым вины. В этом случае назначенное наказание не может быть больше двух третей от максимального.

Вячеслав Варчук был задержан 3 марта 2017 года. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере (10 млн руб.). Бывший заместитель главкома внутренних войск МВД признал свою вину в получении взятки 17 марта.