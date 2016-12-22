Арест главы Олимпийского комитета Бразилии связали с 16 слитками золота

Арестованный в Рио-де-Жанейро президент бразильского Олимпийского комитета Карлос Артура Нузма внес в свою декларацию о доходах информацию о 16 слитках золота. Об этом заявили в местной прокуратуре, пишет газета Folha de Sao Paulo.

Как сообщили сотрудники правоохранительных органов, Нузма решил сообщить о слитках 20 сентября, после того как против него началась операция под кодовым названием «Нечестная игра». В новой декларации он указал, что у него есть 16 слитков золота, каждый из которых весит один килограмм. По словам Нузмы, золото находится в Швейцарии. В прокуратуре сочли изменения в декларации о доходах попыткой помешать следствию.

В прокуратуре отметили, что во время обыска в доме президента Олимпийского комитета были найдены $480 тыс. в различной валюте.

Согласно декларации о доходе, Нузма в 2014 году получил $8,4 млн, что в два раза больше, чем в 2013 году, когда глава Олимпийского комитета заработал $4,2 млн. В 2015 году Нузма сообщил, что его доход составил $9 млн, но в 2016-м он упал до $7,3 млн. По мнению прокуратуры, рост дохода в 2014 году был обусловлен притоком средств от частных лиц и из-за рубежа. Источник доходов президента бразильского Олимпийского комитета назван не был.

Ранее в Рио-де-Жанейро были арестованы президент бразильского Олимпийского комитета Карлос Артура Нузма и глава оргкомитета Игр-2016 Леонардо Гринер по подозрению в покупке голосов для проведения в Бразилии Олимпийских игр. Об этом сообщала газета Estadao в четверг, 5 октября.



По данным газеты, Федеральная прокуратура Бразилии и Финансовая прокуратура Франции проверяют действия Нузмы и Гринера во время их поездки в Африку в 2009 году и транзакцию на счет Международной ассоциации легкой атлетики.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что некий бизнесмен Артур Соарес заплатил сыну президента Международной федерации легкой атлетики Папе Массату Диаку для покупки «еще одного голоса в пользу Рио-де-Жанейро», чтобы город принимал Олимпиаду. По данным прокурора, Соарес заплатил $2 млн.

В правоохранительных органах полагают, что глава бразильского Олимпийского комитета был заинтересован в этой сделке и организовал перевод средств африканским членам Международной ассоциации легкой атлетики.

В марте французская газета Le Monde писала о том, что Рио-де-Жанейро мог стать столицей летних Олимпийских игр, после того как Бразилия подкупила должностных лиц. Тогда сообщалось, что Соарес дал в 2009 году взятку в размере $1,5 млн за три дня до финального голосования по выбору места проведения Игр. На голосовании Рио-де-Жанейро обошел Мадрид с 66 голосами против 31.

В сентябре финансовая прокуратура Франции заявила, что располагает доказательствами того, что платеж поступил на счета членов Международной федерации легкой атлетики и Международного олимпийского комитета.