Volvo объявил о расторжении договора с автодилером «Независимость»

Официальный импортер Volvo в России завершил сотрудничество в автодилерской группой «Независимость», следует из сообщения компании.

3 октября уведомление о расторжении дилерского договора импортер направил гендиректору компании «Независимость Премьер Авто» (входит в группу «Независимость») Дмитрию Чайковскому.

«Мы продолжаем переговоры с руководством «Независимости», чтобы добиться законного разрешения ситуации в виде передачи клиентам автомобилей или полного возврата денежных средств. Вместе с тем, с учетом репутационных и других потерь, которые несет Volvo Cars в связи со сложившейся ситуацией, мы не видим возможности для продолжения сотрудничества с компанией «Независимость», — приводятся слова гендиректора Volvo CarRussia Майкл Мальмстен в сообщении. Ранее импортер сообщал, что дилер не может размещать новые заказы на автомобили и запчасти.

29 сентября российский импортер BMW объявил о расторжении дилерского договора с группой «Независимость», сославшись на нарушения условия о выкупе автомобилей. BMW Group объявила, что самостоятельно выдает автомобили клиентам «Независимости», взяв финансовые риски на себя.