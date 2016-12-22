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Москалькова попросила МВД о повторном разговоре с «пропавшими» чеченцами
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Москалькова попросила МВД о повторном разговоре с «пропавшими» чеченцами
Общество, 13:53
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Москалькова попросила МВД о повторном разговоре с «пропавшими» чеченцами

Омбудсмен Татьяна Москалькова попросила Министерство внутренних дел (МВД) России организовать повторный разговор с двумя встречавшимися с ней ранее чеченцами, которые считались пропавшими без вести. Об этом она заявила «РИА Новости».

Уполномоченный уверена, что встречалась лично с числившимися пропавшими гражданами. Москалькова объяснила это тем, что они просили ее быстрее закрыть тему с пропажей. Уполномоченный по правам человека считает, что братья пропавших вели бы себя иначе и были бы обеспокоены судьбой родственников. Также в ее распоряжении есть фотографии и видеозапись встречи.

В июле «Новая газета» сообщила о массовом расстреле людей в Чечне в ночь на 26 января 2017 года на территории полка ППС полиции имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова. По данным газеты, после расстрела трупы «развезли» по разным кладбищам и закопали «в наспех вскрытых могилах».

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Во время визита в Чечню 20 сентября Москалькова рассказала о встрече с двумя жителями Чечни, которые значились в списке газеты как пропавшие. Она пояснила, что местные правоохранительные органы возбудили 18 уголовных дел по фактам пропажи людей. «Есть уголовные дела, есть и расследования по 18 из 31 человеку в списке», — сообщила она в своем Instagram. Чеченские власти заявили Москальковой, что двое из списка умерли естественной смертью, а еще двое живы.

3 октября, правозащитники центра «Мемориал» рассказали, что чеченские власти привели на встречу с омбудсменом по правам человека братьев людей, которые считаются убитыми. «...Не Шамхана и Махму, а их родных братьев. Один из них был 24-летний Мансур Юсупов, другой — кто-то из братьев Махмы, Умар или Абубакар Мускиев», — говорилось в сообщении. Судьбы Шамхана Юсупова и Махмы Мускиева из списка «Новой газеты» неизвестны.

Уполномоченный по правам человека пообещала проверить информацию «Мемориала» о давлении на родственников предположительно пропавших жителей Чечни. Она подчеркнула, что предоставила информацию министру внутренних дел России и он должен ее проверить. «Более того, мне сообщали фамилии этих сотрудников, которые допускали эти незаконные меры (давление на родственников из списка пропавших чеченцев), и я это все отдала на проверку», — уточнила она.

Теги: Чечня , «Мемориал» , расстрел , Татьяна Москалькова
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