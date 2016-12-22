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Госдума предложит штрафовать за ложный звонок о теракте на 500 тыс. руб.
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Госдума предложит штрафовать за ложный звонок о теракте на 500 тыс. руб.
Политика, 12:40
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Госдума предложит штрафовать за ложный звонок о теракте на 500 тыс. руб.

Депутаты предложат увеличить штраф за ложные сообщения о терактах с 200 тыс. руб. до 500 тыс. руб., рассказал РБК замглавы комитета по безопасности Анатолий Выборный. По его словам, уголовную ответственность могут увеличить с 3 до 5 лет, а в случае тяжких последствий — с 5 до 7 лет.

«Рабочая группа на базе комитета по безопасности Госдумы, которая займется этим вопросом, будет создана в октябре. Конкретные предложения будут сформированы к концу года», — пояснил Выборный. По его словам, в рабочую группу привлекут специалистов из силовых ведомств — МВД, ФСБ, Следственного комитета и Росгвардии.

«Необходимо проанализировать всю информацию — аналитику, статистику, чтобы это явление [ложные звонки о минировании] ушло в прошлое», — рассказал Выборный. Если правоохранительные органы будут отвлекаться на ложные звонки о минировании, это может привести к серьезным последствиям, пояснил депутат. «Это могут быть специальные провокации, чтобы отвлечь от мероприятий, которые ведут к совершению теракта. С террористами нужно разговаривать тем языком, который они понимают», — добавил Выборный.

О том, что Госдума может ужесточить наказание за телефонный терроризм, РБК 14 сентября рассказал глава комитета по безопасности Василий Пискарев. Он не стал вдаваться в детали о том, насколько может быть ужесточено наказание.

Эвакуируй это: Москва после массовых звонков о минировании. Фотогалерея Еще 3 фото
Фотогалерея

В сентябре во многих городах России получали ложные звонки о минировании школ, вокзалов, торговых центров, ресторанов, правительственных учреждений и других структур, только за первые три дня такие сообщения поступили более чем в 25 городах. С 13 сентября звонки стали раздаваться и в Москве, на следующий день начались «минирование» торговых центров в Петербурге.

Близкий к ФСБ источник РБК рассказал в середине сентября, что в ведомстве возбудили уголовное дело. Одна из версий, которые рассматривают власти, касается спланированной атаки с территории другой страны.

Теги: Госдума , звонки о минировании
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