Полиция заявила о нежелании стрелка из Лас-Вегаса совершать суицид

Следователи заявили, что Стивен Пэддок, который застрелил в Лас-Вегасе 58 человек, не собирался совершать суицид. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на полицию.

В правоохранительных органах отметили, что стрелок хотел сбежать после нападения на людей. В полиции не уточнили, на основании чего пришли к такому выводу. ​

Следователи также выяснили, что Пэддок за неделю до стрельбы арендовал в Лас-Вегасе квартиру в высотном здании, которое расположено рядом с местом, где проходил другой фестиваль.

Стивен Пэддок открыл стрельбу по толпе у казино на юге Лас-Вегаса в ночь на 2 октября, где проходил музыкальный фестиваль кантри-музыки Route 91. Он стрелял с 32-го этажа отеля Mandalay Bay, который находится через дорогу от места, где проходил фестиваль.

В результате случившегося погибли 59 человек, включая стрелка, еще более 500 пострадали. Когда полиция проникла в его номер в гостинице, из которого Пэддок расстрелял людей, стрелок был уже мертв. По их словам, стрелок покончил с собой. Причины поступка Пэддока остаются неизвестными.