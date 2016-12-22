В Свердловской области эвакуировали Арбитражный суд

В Екатеринбурге эвакуировали сотрудников и посетителей Арбитражного суда Свердловской области, сообщили РБК в пресс-службе суда. В суде уточнили, что эвакуация уже завершилась.

«Во время объявления об эвакуации в здании находились сотрудники суда и посетители. Все люди уже вернулись в здание», - рассказала она.

Издание Znak.com писало, что эвакуацию объявили после того, как в суд поступил звонок о заложенной в здании бомбе.

29 сентября СМИ сообщали о поступивших звонках о минировании в Екатеринбурге зданий резиденции свердловского губернатора, облправительства, ряда ведомств, школы, детских садов и торгово-развлекательных центров.

С 10 сентября по российским городам прокатилась волна массовых эвакуаций из-за анонимных сообщений о минировании зданий. Источник РБК в МВД оценил ущерб от массовых эвакуаций с 10 по 17 сентября в 300 млн руб.