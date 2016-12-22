В аэропорту в Москве у короля Саудовской Аравии сломался трап-эскалатор

У самолета короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, который 4 октября прибыл в правительственный терминал Внуково-2 в Москве, сломался трап-эскалатор.
Телеканал RT опубликовал в своем аккаунте в YouTube видеозапись, на которой видно, как король начал спускаться по эскалатору. Когда трап внезапно остановился, Аль Сауд уже проехал часть пути. Король подождал некоторое время, после чего решил спуститься самостоятельно.
Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд впервые прибыл с официальным визитом в Россию накануне, 4 октября. В аэропорту его встретили спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов, а также посол страны в Москве Абдуррахман ар-Расси.
Король Саудовской Аравии во время своего визита проведет переговоры с президентом Владимиром Путиным. В пресс-службе Кремля отмечали, что стороны рассмотрят совместные шаги по дальнейшему наращиванию двустороннего взаимодействия в инвестиционной, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также подпишут ряд совместных документов. В пятницу, 6 октября, с Аль Саудом также проведет встречу премьер-министр Дмитрий Медведев.
Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее отмечал, что встреча лидеров Саудовской Аравии и России станет «поворотным пунктом в наших отношениях и выведет сотрудничество на новый уровень, обеспечивающий плодотворный вклад в стабильность на Ближнем Востоке и в Северной Африке». В свою очередь, глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал визит короля в Россию историческим событием.