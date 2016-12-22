В мебельном цеху в Мытищах произошел пожар на площади 2,4 кв. м

СМИ узнали об идее протестировать на москвичах платные услуги по ОМС

В Хабаровске уволили бездействовавшего при убийстве чемпиона полицейского

Военный патруль США попал под обстрел в Нигере

Экс-губернатор Приморского края прокомментировал свою отставку

Более 300 пострадавших при стрельбе в Лас-Вегасе выписались из больниц

«Коммерсантъ» назвал главные ожидания Москвы от визита саудовского короля

СМИ узнали о готовности Сеула изменить условия торгового соглашения с США

Подруга стрелка из Лас-Вегаса сделала первое публичное заявление

В Перу военный самолет врезался в полицейский участок

Сирийская оппозиция обвинила ВКС России в ударах по лодкам с беженцами

Reuters узнал о встрече послов ЕС с сенаторами США по иранскому атому

Лидера «Святой Руси» заподозрили в попытке заработать на «Матильде»

Палата общин Канады приняла аналог «закона Магнитского»

В Саудовской Аравии арестовали 46 человек за «разжигание разногласий»

Владельцы Альфа-банка подали в суд на авторов «досье» на Трампа

Тиллерсон ответил на приписываемое ему слово «недоумок» в адрес Трампа

Власти Москвы пообещали не сносить Успенский собор из-за реновации

Глава Каталонии ответил на упрек испанского короля о «безответственности»

СМИ узнали о задержании в Стамбуле дипломата США из-за связей с ФЕТО

Правительство предложило разрешить продавать лекарства в супермаркетах

Секретные расходы бюджета по безопасности станут рекордными за 12 лет

Падчерица главы «Ростеха» стала совладелицей аптечной сети «Мега Фарм»

В Дагестане спецслужбы убили двух боевиков

Смена штаба: что новый закон разрешит Порошенко делать в Донбассе

«Закон Яровой» предложили отсрочить из-за программы «Цифровая экономика»

СМИ узнали об опровержении боевиков «Джабхат ан-Нусры» ранения их лидера

«Драконовские полномочия»: как Франция усилит борьбу с терроризмом

В НАТО заподозрили Россию во взломе личных смартфонов военных

В центре Одессы совершили покушение на зампредседателя областного совета