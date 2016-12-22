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В мебельном цеху в Мытищах произошел пожар на площади 2,4 кв. м
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В мебельном цеху в Мытищах произошел пожар на площади 2,4 кв. м
Общество, 08:02
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В мебельном цеху в Мытищах произошел пожар на площади 2,4 кв. м

В подмосковном городе Мытищи произошел пожар на площади 2,4 кв.м, сообщается на сайте главного управления МЧС по Московской области.

Руководитель пресс-службы ЦРЦ МЧС Светлана Тайшманова в разговоре с «РИА Новости» уточнила, что пожар произошел в цеху по производству мебели. «Сложность тушения обусловлена тем, что в здании находится цех по производству мебели», — сказала она. Тайшманова отметила, что в результате случившегося никто не пострадал.

Сообщение о возгорании поступило в 03:20 мск по адресу: улица Силикатная, дом 36, говорится на сайте МЧС. «По прибытию первого пожарного подразделения было установлено, что происходит горение внутри здания. Угрозы распространения нет», — отмечается в сообщении.

Через 10 минут после поступившего сообщения был объявлен повышенный ранг пожара. В 06:00 мск пожар удалось локализовать, повышенный ранг был отменен. В тушении огня участвуют более 70 человек.

Теги: Московская область , Мытищи , Пожар
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