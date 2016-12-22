Военный патруль США попал под обстрел в Нигере

Совместный патруль США и Нигера попал под обстрел на юго-востоке африканской страны. В результате атаки трое американских военных были убиты, сообщает The New York Times.

По данным издания, инцидент произошел во время учебной миссии, когда военные находились в засаде. В результате обстрела еще двое американских военнослужащих получили ранения. Как сообщают источники издания, рядом с местом проведения учений проводила налет ячейка «Аль-Каиды» (запрещена в России). По предварительным данным, войска Нигера также понесли потери, однако официальных данных от правительства этой страны пока нет.

Как отмечает The New York Times, инцидент «знаменует первые американские жертвы под вражеским огнем в миссии», в рамках которой спецназовцы Соединенных Штатов оказывают помощь в подготовке и обеспечении безопасности нигерийским вооруженным силам в борьбе с террористическими группировками.

Американский президент Дональд Трамп был проинформирован о гибели американских военных, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.​