В Перу военный самолет врезался в полицейский участок

Самолет Ан-32 военно-морского флота Перу выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в здание полицейского участка. Об этом сообщает местная газета El Comercio.

По данным издания, авария произошла в аэропорту Масамари в департаменте Хунин. На борту воздушного судна было около 40 военных, в результате аварии никто не пострадал. По предварительным данным, у самолета оказались неисправны тормоза.

Видеозапись с места аварии опубликовал очевидец.

Ранее в аэропорту Бахрейна истребитель США F-18 экстренно приземлился из-за неисправности с двигателем. Самолет не смог остановиться на взлетно-посадочной полосе, и пилот катапультировался из воздушного судна.