В центре Одессы совершили покушение на зампредседателя областного совета

В центре Одессы неизвестные совершили нападение на зампредседателя Одесского областного совета Олега Радковского, политик госпитализирован с огнестрельными ранениями. Об этом сообщает издание «Думская» со ссылкой на местную полицию.
По данным издания, неизвестные открыли по Радковскому огонь, когда он выходил из рыбного ресторана на Греческой, 5. Политик получил ранения в ногу, руку и поясницу. «Его жизни ничего не угрожает», — сказано в сообщении.
Как отмечает издание, по предварительным данным, в зампредседателя стреляли из малокалиберной винтовки. В настоящее время полиция оцепила место происшествия, обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее в центре Киева неизвестные подорвали автомобиль, в котором находился гражданин Грузии и член добровольческого батальона им. Джохара Дудаева Тимур Махаури. МВД Украины возбудило уголовное дело по ст. «Умышленное убийство»: по версии полиции, это было покушение.