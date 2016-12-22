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В центре Одессы совершили покушение на зампредседателя областного совета
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В центре Одессы совершили покушение на зампредседателя областного совета
Общество, 22:49
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В центре Одессы совершили покушение на зампредседателя областного совета

В центре Одессы неизвестные совершили нападение на ​зампредседателя Одесского областного совета Олега Радковского, политик госпитализирован с огнестрельными ранениями. Об этом сообщает ​издание «Думская» со ссылкой на местную полицию.

По данным издания, неизвестные открыли по Радковскому огонь, когда он выходил из рыбного ресторана на Греческой, 5. Политик получил ранения в ногу, руку и поясницу. «Его жизни ничего не угрожает», — сказано в сообщении.

Как отмечает издание, по предварительным данным, в зампредседателя стреляли из малокалиберной винтовки. В настоящее время полиция оцепила место происшествия, обстоятельства произошедшего выясняются.

​Ранее в центре Киева неизвестные подорвали автомобиль, в котором находился гражданин Грузии и член добровольческого батальона им. Джохара Дудаева​ Тимур Махаури. МВД Украины возбудило уголовное дело по ст. «Умышленное убийство»: по версии полиции, это было покушение.

Теги: Украина , Одесса , покушение
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