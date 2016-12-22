Минприроды пообещало проверить организаторов «фестивалей светошаров»

Минприроды проверит на соответствие природоохранному законодательству деятельность организаторов «фестивалей светошаров». Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

На имя главы Минприроды Сергея Донского поступили жалобы граждан с требованием запретить фестивали, на которых люди запускают воздушные шары со светодиодными лампочками и элементами питания.

В ведомстве охарактеризовали элементы питания как твердые бытовые отходы II класса опасности, которые содержат в себе вредные и опасные вещества для окружающей среды и жизнедеятельности человека.

«Организаторы подобных мероприятий, фактически, нарушают ряд норм российского законодательства, так как в результате пластиковые или бумажные отходы загрязняют значительные по площади территории, оказываются в водоемах и на деревьях. По оценкам специалистов, пальчиковая «батарейка» может загрязнить тяжелыми металлами около 20 м2 территории, а также грунтовые воды», — отмечается в сообщении.

В Минприроды напомнили, что ведомство намерено ужесточить штрафы для юрлиц за нарушение природоохранного законодательства. В частности, Минприроды планирует повысить штраф за до 200 тыс. руб. за несоблюдение экологических требований при обращении с отходами.

Также до 250 тыс. руб. повысится штраф за несоблюдение экологических требований с угрозой причинения вреда здоровью людей, а также вреда имуществу или окружающей среде. Кроме того, в этих случаях деятельность юрлиц может быть приостановлена.